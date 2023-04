Nue, la sede di Foggia è da cambiare. Spuntano nuovi guai dell’era Lerario

BARI- Continuano ad emergere gli effetti sulle casse della Regione, delle scelte commesse dall’ex capo della Protezione Civile, Mario Lerario, recentemente condannato dopo le inchieste che lo hanno travolto. Anche il Numero Unico per le Emergenze, il 112, tarda a partire perché la Protezione Civile deve mettere toppe alle falle scoperte. Vi avevamo parlato dei lavori eseguiti male nelle tre sedi, compresa quella di Campi Salentina, effettuati senza tener conto che dovevano ospitare un centralino e del milione di euro che, dunque, è stato necessario sborsare per adeguare i locali. Ora, per la sede di Foggia, non solo emergono nuovi lavori tampone da effettuare pur di far partire il numero unico, ma bisognerà cambiare sede perché quella attuale individuata in una ala dell’aeroporto non risulta idonea e necessiterebbe di spese molto più alte.