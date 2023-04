Lanciarono in aria “per gioco” un ragazzo disabile: in cinque rischiano il processo

MERINE – Venne scaraventato contro i gradoni dell’anfiteatro di una chiesa dopo un gioco, per poi farlo precipitare con la faccia per terra, il tutto filmato con i cellulari. Un 19enne disabile, fu trasportato in ospedale con un dente rotto, tagli alle gengive e un trauma cranico. I fatti risalgono all’ottobre del 2021 e si verificarono a Merine, frazione di Lizzanello. I cinque responsabili che costrinsero il ragazzo a partecipare al gioco della “sedia”, hanno ora ricevuto dal pm della procura dei minori Maria Rosaria Micucci un avviso di conclusione delle indagini preliminari. Rispondono di violenza privata e lesioni, tutti: coloro che agirono attivamente, ma anche i semplici spettatori. A difenderli, gli avvocati Davide Pastore, Raffaele Benfatto, Silvio Giardiniero, Carlo Sariconi, Salvatore Pierri e Vincenzo Perrone. Si tratta di quattro 17enni e di un 16enne, tutti residenti nel comune di Lizzanello. Fondamentali per fare chiarezza su quanto accaduto, i cellulari contenenti i video testimonianza della bravata.