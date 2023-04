Concorso “ La Rosa dei venti”: premiate le eccellenze dell’istituto Moccia

NARDÒ – Colori, valori e sapori: questa la triade che riassume al meglio l’evento conclusivo del progetto “La Rosa dei venti” dell’istituto professionale Moccia di Nardò, dove diverse personalità del territorio si sono riunite per premiare gli alunni che si sono distinti durante lo svolgersi del progetto. Per l’evento è stato allestito un pranzo interno alla scuola, organizzato e gestito dagli studenti dell’istituto.

Il concorso, giunto quest’anno alla sua seconda edizione, ha centrato l’obiettivo prefissato di valorizzare il merito degli studenti del quarto e quinto anno dei diversi percorsi formativi interni all’istituto.

L’evento è stato il culmine di un’esperienza cominciata il 20 dello stesso mese, con varie lezioni tenute da esperti rinomati ed esercitazioni speciali.

Fondamentale per l’evento, l’ormai consolidata sinergia tra Confindustria Lecce e l’istituzione scolastica.

Prima del pranzo celebrativo, infatti, le personalità delle diverse sezioni di Confindustria hanno premiato personalmente gli alunni che si sono distinti.

La giuria della premiazione ha puntualizzato la grande difficoltà riscontrata durante la selezione dei vincitori, da considerare come conseguenza dell’elevato livello performativo degli studenti in competizione.

