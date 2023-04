Blin: “Un momento difficile, ma siamo vivi”

LECCE – “Questo è un momento difficile, non vinciamo da molto tempo. Non dobbiamo abbassare la testa, serve allenarci forte. I risultati arriveranno. Il nostro confronto con i tifosi? E’ normale che non sono contenti, ce lo hanno fatto sapere. Noi dobbiamo essere tranquilli nella testa e tenere fiducia. Siamo vivi, non siamo morti. Un momento di appannamento doveva arrivare e ora dobbiamo trovare qualcosa in più”: così il centrocampista francese Alexis Blin, dopo la quinta sconfitta di fila del Lecce in casa dell’Empoli.