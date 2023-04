Vinitaly apre le sue porte: l’eccellenza in un calice

VERONA – A Verona in scena la 55ª edizione del Vinitaly 2023, il Salone internazionale del vino e dei distillati che fino al 5 aprile verrà ospitato negli oltre 100mila mq del ‘Veronafiere’. Sono 17 i padiglioni pronti a diventare il più grande centro internazionale del vino italiano, con oltre 4.000 aziende in rappresentanza di tutto il Made in Italy e non solo.

Occhi puntati sul padiglione numero 11 della Fiera nel quale sono protagoniste 115 cantine e aziende pugliesi.

Offrendosi come vetrina internazionale, anche per l’edizione 2023 il Vinitaly si presta come servizio a sostegno di uno dei settori più strategici dell’export tricolore, contribuendo a sostenere la crescita e il successo del vino italiano sui mercati internazionali.