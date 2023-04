Tentano di rapinarlo e parte un colpo d’arma da fuoco: ferito 30enne

RUFFANO- E’ giallo a Ruffano, dove un 30enne sarebbe stato vittima di una tentata rapina in strada per poi presentarsi in ospedale, al Panico di Tricase, con una ferita al piede sinistro provocata da un colpo d’arma da fuoco.

E’ successo nel pomeriggio. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, poco dopo le 16, l’uomo sarebbe stato bloccato in strada Comunale Antica d’Acquarica, da due soggetti con volto coperto e armati di pistola. Lui era al volante della sua Nissan Qashqai, i malviventi invece su una Peugeot, i quali gli hanno chiesto di scendere e di consegnargli immediatamente l’auto. A quel punto però lui avrebbe reagito, da qui lo sparo e poi la fuga dei due.

Il 30enne, malgrado lo spavento, è riuscito comunque a raggiungere l’ospedale per farsi medicare. Subito dopo sono state contattate le forze dell’ordine che hanno dato inizio alle indagini per rintracciare i due banditi.