Serie C, girone V: la 35esima giornata

LECCE – Ecco i risultati della 35 esima giornata di serie C, girione, C.

MESSINA FOGGIA (risultato 0-1): 26′ Frigerio (F)



GIUGLIANO CATANZARO (risultato 0-4): 6′ Gatti (C), 16′ Curcio (C), 75′, 91′ Iemmello (C)



MONOPOLI LATINA (risultato 3-1): 5′, 60′ rig., 76′ Manzari (M), 49′ rig. Ganz (L)



MONTEROSI PICERNO (risultato 1-1): 42′ Ceccarelli (P), 75′ Costantino (M)

AUDACE CERIGNOLA POTENZA (risultato 1-1): 46′ Samele (C), 78′ Volpe (P)



CROTONE TARANTO (risultato 1-0): 5′ Crialese (C)



FIDELIS ANDRIA TURRIS (risultato 2-0): 68′, 83′ Bolsius (F)



GELBISON VITERBESE (risultato 0-1): 95′ rig. Marotta (V)



JUVE STABIA AVELLINO (risultato 2-1): 34′ Berardocco (J), 81′ Ricciardi (A), 94′ D’Agostino (J)



PESCARA VIRTUS FRANCAVILLA (risultato 4-1): 10′ rig., 46′ Lescano (P), 15′, 44′ Merola (P), 91′ Murilo (F)

LA CLASSIFICA

CATANZARO 90 (in B), Crotone 74, Pescara 59, Picerno e Foggia 55, Audace Cerignola 53, Monopoli 48 Virtus Francavilla e Potenza 45, Juve Stabia 44, Latina, Giugliano e Avellino 43, Taranto 41 , Turris 37, Gelbison e Messina 36, Monterosi 35 (-2), Viterbese 30 (-2), Fidelis Andria 29.