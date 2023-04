Paura a Brindisi: una famiglia precipita nel vuoto per un guasto all’ascensore

BRINDISI – Tragedia sfiorata questa mattina nel quartiere Perrino di Brindisi, in uno stabile “Arca Nord” in via Ofanto. Una famiglia, composta da tre persone, è precipitata nel vuoto, dal quinto al terzo piano, mentre era a bordo dell’ascensore. Fortunatamente per loro nulla di grave, solo ferite giudicate guaribili in 10 e 15 giorni (rispettivamente a marito e moglie) e tanto, tanto spavento. I tre si sono recati autonomamente presso l’ospedale “Perrino”, per loro non è stato necessario l’intervento dei vigili fuoco che, recatisi sul posto, hanno messo fuori servizio l’ascensore e verificato le responsabilità ai sensi di legge. Saranno decisive le indagini delle prossime ore per accertare le cause che hanno determinato l’accaduto.