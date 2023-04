Nonna Iole compie 100 anni, tanti auguri!

LECCE – Grande festa a Lecce per le 100 primavere di Nonna Iole!

Solare, elegantissima, tanto simpatica e super in forma, ha spento le candeline insieme alla famiglia e ai suoi cari. E che famiglia! 4 figlie, 10 nipoti e 12 pronipoti, una trisnonna sprint a tutti gli effetti. Amata da tutti per il suo carattere gioviale e giovanile, ha sempre SAPUTO adeguarsi al cambiamento dei tempi.

Iole Monaco, ma per tutti Nonna Iole, è sempre molto attiva, ama lavorare all’uncinetto e ai ferri ed è un’instancabile lettrice di libri e riviste. Mangia solo cibo sano: legumi, frutta e verdura e preferisce non eccedere con la carne. L’unico vizio? Non riesce proprio a fare a meno di un bicchierino di Bayles alla fine di ogni pranzo. Sarà questo il suo segreto? Intanto noi le facciamo tanti tantissimi auguri!

Mariafrancesca Errico