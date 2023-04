Il Lecce a Empoli. Baroni: “Ci batteremo come sappiamo”

LECCE – Si riparte . Dopo la sosta torna per le nazionali torna pure il campionato di Serie A con il Lecce che farà visita all’Empoli, lunedì alle ore 18.30

Dopo l’allenamento di rifinitura effettuato al Via del Mare il tecnico Baroni ha convocato 24 calciatori. Della lista non fanno parte Umtiti e Maleh, entrambi squalificati. Convocato il Primavera Ciucci

“Non ho ancora fatto le scelte definitive, i ragazzi stanno bene. Già mercoledì avevo tutti a disposizione”.

In difesa al posto dello squalificato Umtiti dovrebbe giocare Tuia. Mentre a centrocampo si dovrebbero vedere in partenza, da destra a sinistra, Blin, Hjulmand e Gonzalez

In attacco, forse Baroni ha ancora qualche dubbio, soprattutto in posizione centrale dove sono in ballottaggio Colombo e Ceesay.

“Sono contento per Lorenzo, ma il campionato è diverso dalle nazionali. Occorre testa, energia mentale e determinazione”.

Sulle corsie esterne quasi certe le presenze di Strefezza e Di Francesco, quest’ultimo impiegato in posizione centrale durante l’amichevole contro la Primavera di domenica scorsa. “Ma eravamo in emergenza, però nel calcio serve dinamicità e interpretazione”.

Banda partirà dalla panchina. Il calciatore zambiano ha viaggiato molto, ma sta bene ha assicurato Baroni.

Empoli e Lecce sono reduci da quattro sconfitte consecutive. Il ruolino dei giallorossi è aggravato dal fatto che la squadra di Baroni non segna da quattro turni. “Sia noi che l’Empoli abbiamo dimostrato di poter mantenere la categoria; l’Empoli ha uomini interessanti, è difficile prevedere un risultato, ci batteremo come sappiamo, la variabile sarà l’episodio”