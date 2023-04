Happy Casa Brindisi, trasferta amara: vince Tortona

Happy Casa Brindisi perde nel finale al PalaFerraris di Casale Monferrato con Tortona, terza forza del campionato. Ed è la seconda sconfitta nel girone di ritorno dopo quella con Olimpia Milano.

Dopo un primo tempo equilibrato chiuso in perfetta parità 39 a 39 con i parziali di 22-17 e 17-22, nel terzo quarto la squadra di Ramondino mette la freccia chiudendo a 64-52; nell’ultimo quarto Brindisi lotta, rincorre, raggiunge e potrebbe vincerla ma il pallone della rimonta scagliato da Reed non entra ed i padroni di casa la chiudono sul risultato di 81-77.

MVP del match, l’ex Harper, con 23 punti totali decisivi per indirizzare l’incontro.

In doppia cifra per Brindisi Perkins con 14, Bowman 11 e Reed 10 punti ma non sono bastati a cambiare l’inerzia della gara.

La squadra di Vitucci nel prossimo turno giocherà ancora in trasferta, con Scafati, martedì 11 aprile alle 20:30.