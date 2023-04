“Di sana e robusta Costituzione”: in scena il magistrato attore e il figlio Francesco

CAVALLINO – La Costituzione italiana raccontata attraverso le Arti di tutti i tempi, volgendo lo sguardo al passato e strizzando l’occhio al futuro, ammirando in scena una complicità tra padre e figlio che ha letteralmente incantato il pubblico.

C’è tutto questo nello spettacolo dal titolo “Di Sana e robusta Costituzione”, ideato e diretto dal Magistrato – attore Salvatore Cosentino, con al fianco il figlio Francesco Saverio, giovanissima promessa – di soli undici anni – del mondo dello spettacolo.

La performance, alternando profondità e leggerezza, spinge a riflettere su temi importanti e, perché no, scottanti che chiamano in causa il presente e il futuro del Paese.

Protagonista indiscussa la nostra Carta Costituzionale, con la sua storia e i suoi principi fondamentali, scrutati in modo certosino tramite un originale abbinamento con la pittura, la scultura, la letteratura, la musica…insomma l’Arte che, senza saperlo, alla Costituzione sembra proprio essersi ispirata.

Un viaggio scandito dai dialoghi tra i due co-protagonisti, due generazioni a confronto, per rendere al meglio quel senso di appartenenza alla Repubblica che prescinde dai tempi che cambiano. Un percorso affascinante e per certi versi catartico, che si è snodato in ben 15 tappe, tante quanti sono quei principi costituzionali venuti dalla Storia del Passato.

Se si dovesse riassumere in uno solo concetto il lascito prezioso dello spettacolo, sarebbe certamente questo: “la cultura è ciò che rende l’uomo libero e la si costruisce con l’istruzione, il dialogo, il confronto, l’educazione al Bello”.

Inevitabile la standing ovation finale al Teatro “Il Ducale” di Cavallino. Prossimo appuntamento il 14 aprile al Teatro Comunale di Nardò.

E.FIO