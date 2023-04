Chirurgia vascolare al Fazzi, salta concorso direttore. Interrogazione Pagliaro: assessore Palese assuma impegno su procedura

LECCE- Nota del consigliere regionale Paolo Pagliaro:

“Un film che si ripete a distanza di due anni. Salta il concorso per l’incarico di direttore del reparto di Chirurgia vascolare dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, a due mesi dalla prova orale fissata per il 31 maggio, esattamente com’era avvenuto nel 2021.

Il reparto di chirurgia vascolare, nevralgico nell’ambito del nuovo Dea del Fazzi, è previsto sulla carta da diversi anni, per sopperire ad una grave carenza della rete sanitaria pubblica salentina. Il reparto di chirurgia vascolare può segnare il confine tra la vita e la morte, ad esempio, per un paziente con aneurisma rotto che può causare un’emorragia cerebrale letale.

L’ospedale più vicino dotato di unità operativa di chirurgia vascolare è quello di Tricase, ma molti pazienti non ce la fanno a raggiungerlo in tempo e comunque non è in grado di assorbire e rispondere alla domanda dell’intera provincia di Lecce. Di conseguenza, i pazienti devono essere trasferiti a Brindisi o addirittura a Bari, con tutti i rischi che ne conseguono.

Ma si continua a procrastinando la nomina di un direttore a cui affidare le redini di un reparto così essenziale. Su questo presenterò un’interrogazione urgente, perché l’assessore alla sanità spieghi le ragioni del rinvio del concorso e assuma un impegno preciso sui tempi di realizzazione della procedura”.