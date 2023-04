Aggressione all’arbitro, partita sospesa

COLLEPASSO- Partita sospesa a Collepasso per una piccola aggressione ai danni dell’arbitro nel corso della partita Aradeo-Neviano, campionato di 2° categoria..

E’ accaduto durante il secondo tempo: dopo il calcio di rigore assegnato alla squadra dell’Aradeo, gli animi dei giocatori del Neviano si sono accesi, tanto che uno di loro, ha prima aggredito verbalmente l’arbitro per poi spintonarlo leggermente. A quel punto, l’arbitro, sentendosi in pericolo, ha preferito sospendere la partita e il maresciallo Zezza , presente in campo, con altri tre uomini, l’ha scortato fino agli spogliatoi. C’è da dire inoltre che non è stata registrata nessuna conseguenza da entrambe le tifoserie, che hanno avuto un comportamento impeccabile. Il deflusso dall’impianto sportivo si è poi svolto senza alcun tipo di criticità grazie agli uomini guidati da Zezza,