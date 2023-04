Verso le amministrative leccesi, FDI incontra la base del partito

LECCE – Un incontro incentrato sulle politiche cittadine di Lecce quello promosso da Fratelli d’Italia che ha chiamato così a raccolta la propria classe dirigente ed i giovani del partito. Un incontro-dibattito, nel corso del quale è intervenuto tra gli altri l’On. Saverio Congedo che ha evidenziato come l’incontro “sia una tappa di avvicinamento alle elezioni amministrative del 2024. Fratelli d’Italia è un partito di governo ha ricordato Congedo. Per il consigliere regionale Antonio Gabellone: “Fratelli d’Italia può avvicinare quei movimenti civici anche per la città capoluogo e può attrarre quelle associazioni e quelle formazioni cittadine che sono state deluse dall’operato delle sinistre”.

“Oggi Fratelli d’Italia è un partito che esprime Giorgia Meloni quale Presidente del Consiglio” ha detto Roberto Giordano Anguilla, “siamo lontani dai tempi in cui questo progetto politico era al 3%. E dunque la riunione ha i connotati di un punto di inizio per risollevare la città caduta nel baratro. Per Eugenio Pisano’ è fondamentale “un coinvolgimento attivo e la partecipazione tra i simpatizzanti ed i dirigenti. Un ingrediente essenziale per imbastire una bella idea programmatica per Lecce che Fratelli d’Italia vorrà condividere coi cittadini”. Ha ringraziato, il segretario cittadino di Fratelli d’Italia Antonio Mazzotta, coloro che hanno creduto sin dall’inizio al sodalizio del Presidente Meloni: “è fondamentale pensare al tesseramento in questa fase” ha detto, stringendo tra le mani tessera di Alleanza Nazionale del 2005, tempi non sospetti. Marco Gaetani, segretario provinciale di Gioventù Nazionale si è rivolto ai più giovani dicendo che “occorre credere pienamente nei valori di Fratelli d’Italia lontani da idee arrivistiche e nella consapevolezza di voler far crescere una comunità militante”.