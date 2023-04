Stop ai ricci di mare, Pagliaro: “Ora le risorse per i pescatori”

PUGLIA – “Stanziare subito le risorse necessarie per ristorare i pescatori pugliesi e salentini durante il periodo del fermo pesca stabilito dalla legge regionale approvata lo scorso 28 marzo”. È la richiesta che fa parte di una mozione presentata dal consigliere regionale Paolo Pagliaro per “impegnare la Giunta Emiliano a disporre nell’immediato un avviso pubblico finalizzato ad indennizzare i pescatori”.

“Si tratta di un intervento urgente e necessario, tanto quanto lo stop al prelievo dei ricci di mare”, spiega Pagliaro il quale ha ricordato che in sede di approvazione della legge erano già previsti specifici capitoli di spesa per gli indennizzi ai pescatori con licenza”.

“Sono certo – ha concluso il consigliere – che il Governo regionale manterrà fede all’impegno preso e provvederà con sollecitudine a ristorare i nostri pescatori autorizzati che vivono della pesca del riccio di mare”.

Sull’argomento è intervenuto anche il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva che ha chiesto precise rassicurazioni sulla necessità di erogare ristori per i pescatori gallipolini titolari di apposita licenza e per le loro famiglie.