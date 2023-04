Serie D, record di affluenza per Brindisi – Fasano

Questa sera, nel girone H del campionato di serie D, alle 20.30 luci accese sul big match Brindisi – Fasano. Dopo una prevendita da record con 3.000 tagliandi staccati si attende una cornice di pubblico degna di una gara che per i brindisini diventa occasione per stringerci intorno alla squadra.

Grande attesa anche per la scenografia prevista e organizzata dal tifo biancazzurro che accende ancora di più gli entusiasmi.

Parlando di calcio giocato, Ciro Danucci avrà a disposizione Opoola. La rappresentativa di D, infatti, ha perso nei quarti di finale della Viareggio Cup con il Torino, 3-1 il risultato finale.

Spetterà al tecnico decidere se mandare in campo il giovane attaccante dal primo minuto o solo per uno spezzone di gara, in quello che probabilmente è l’unico dubbio del tecnico in merito all’undici da mandare in campo ma sembra logico che possa decidere di conservarlo come freccia da scagliare a gara in corso. Dunque potrebbero scendere in campo Vismara; Valenti, Gorzelewski, Sirri, Esposito; Malaccari, Cancelli; D’Anna, Santoro, Palumbo e Diouf.

Mister Tisci dovrebbe opporre il Fasano un 4-3-2-1 con Ceka; Savarese, Onraita, Aprile, Di Vittorio; Dos Santos, Chironi, Bianchini; Corvino, Battista; Vantaggiato.

C’è voglia di calcio, di Brindisi, e la città alimenta l’entusiasmo con la passione a cavallo di un’unità tra tifoseria, squadra e società, che potrebbe veramente fare la differenza.