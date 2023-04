Motoclub Salentum Terrae: le Uova di Pasqua arrivano in moto

LECCE – Se Babbo Natale a consegnare i doni arriva con la slitta, con l’arrivo della bella stagione, le uova di Pasqua arrivano in moto.

Rombo di motore e si va a porare sorrisi e dolcezza. Operazione buonumore: Motoclub Salentum Terrae corre in sella alle due ruote (e non solo) per consegnare le uova di cioccolato ai meno fortunati.

400 in tutto, una coccola dolce a chi patisce una vita amare, una carezza simbolica a chi si sente solo.

I volontari del Motoclub hanno girato per Lecce e dintorni, con l’obiettivo di donare un po’ di conforto a che forse, senza il loro sostegno, non avrebbe mai potuto ricevere il tipico dono pasquale.