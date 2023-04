Lecce Primavera, Coppitelli: “Serve una prestazione matura per battere un avversario ostico”

LECCE – (t.d.g.) Domani a San Pietro in Lama, alle ore 15, il Lecce Primavera, capolista del campionato, riceverà la visita dell’Empoli. Il tecnico dei giallorossi Coppitelli ha ritrovato pure i giocatori rientrati dai vari impegni con le rispettive nazionali. “Ho visto nei ragazzi il piacere di ritrovarsi”, ha detto l’allenatore giallorosso. “Affrontiamo una squadra forte, a tre punti dai play off. Negli ultimi tempi ha battuto anche Milan e Fiorentina, pertanto sappiamo che sarà un avversario ostico. Inoltre hanno una buona capacità difensiva e ottime individualità offensive. Servirà una prestazione matura, completa, in poche parole il miglior Lecce”.

Morale alto in casa Lecce. “È un’onda lunga di emozioni, però questo campionato non ti consente mai cali di prestazione. Sendo me il vero avversario è il calo di tensione e noi stiamo lavorando su questo aspetto e proporre sempre uno standard adeguato. La classifica? più ci avviciniamo alla fine e più la classifica la guardiamo. Siamo contenti, quello che a inizio anno poteva sembrare un sogno, adesso è a portata di mano, ma a patto che riusciam a mantenere questi livelli di prestazione”.