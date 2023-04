Lecce, a Empoli manca il segno “2”. Al Castellani contro gli ex Henderson e Luperto

LECCE – (t.d.g.) Il Lecce è ormai pronto per affrontare la prima partita di campionato dopo gli impegni delle Nazionali. I giallorossi torneranno in Toscana, ma ad Empoli. Un incrocio che mette in palio punti salvezza importanti. Le due squadre sono reduci da una striscia di risultati, quattro, che non ha regalato neppure un sorriso. E nel caso del Lecce, neanche un gol.

La sosta ha consentito, si spera, a Baroni di risolvere questo black out offensivo. Intanto la squadra ha potuto rigenerarsi anche fisicamente in modo da avere energie necessarie a sufficienza per arrivare in fondo. E intanto ripartire forte perché in poche ore i giallorossi saranno chiamati ad affrontare prima l’Empoli, lunedì, e poi il Napoli in un Via del Mare che è già esaurito in ogni ordine di posto.

Sul campo Baroni è impegnato nelle ultime prove. A Empoli non ci saranno sia Umtiti che Maleh, entrambi appiedati dal giudice sportivo per un turno. I loro sostituti sono già stati individuati. In difesa è Tuia il calciatore che ha più probabilità di giocare dal primo minuto, in coppia con Baschirotto. Mentre per il centrocampo non si può parlare di modifiche in quanto Maleh non è riuscito a stravolgere una gerarchia che dura ormai da mesi e che vede Hjulmand al centro, Blin e Gonzalez ai suoi lati. E sarà questo l’allineamento che Baroni disegnerà anche al Castellani.

Pure per l’attacco sarà difficile vedere volti e nomi differenti rispetto all’ultima partita. Anche perché Colombo è tornato carico e rinvigorito dalla convocazione in Nazionale Under 21. Almeno in maglia azzurra ha ritrovato la via del gol realizzando una doppietta contro l’Ucraina. Ai suoi lati giocheranno quasi certamente Strefezza e Di Francesco (ex insieme a Romagnoli). Tra gli azzurri empolesi, invece, a vestire i panni degli ex ci saranno lo scozzese Henderson e il leccese Sebastiano Luperto, 26 anni, cresciuto nelle giovanili del Lecce e venduto al Napoli durante l’era Tesoro.

I precedenti a Empoli non hanno mai visto il Lecce vittorioso. Su 13 incontri zero vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte. I gol fatti dal Lecce in casa empolese sono stati nove, quelli subiti ben ventisei. L’ultimo incrocio nella stagione 2020-2021 quando il già promosso Empoli di Dionisi vinse 2-1 con i gol dell’ex La Mantia e di Matos. Per i giallorossi a segno Rodriguez.