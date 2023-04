Gioiella Prisma Taranto, il nuovo coach è Mastrangelo

LECCE – Adesso è ufficiale, l’allenatore della Gioiella Prisma Taranto per la stagione 2023-24 sarà Vincenzo Mastrangelo.

Il tecnico classe 1970, originario di Gioia del Colle, torna sulle rive dello Ionio dopo poco più di un ventennio, avendo ricoperto il ruolo di assistente tecnico e “secondo” dal 1997 al 2002.

Mastrangelo è reduce dall’esperienza in A2 alla Kemas Lamipel Santa Croce e nello scorso torneo ha vinto play-off (con conseguente promozione in Superlega) e Coppa Italia con la Conad Reggio Emilia, in una stagione nella quale è stato premiato come migliore allenatore della A2.

Le sue origini pugliesi e la conoscenza del territorio, accompagnate dalle innegabili doti di allenatore emergente nel panorama pallavolistico italiano, ne hanno favorito la scelta da parte della società: un valore aggiunto per guidare il club in Superlega, in cui Taranto rappresenta l’unico club del Sud Italia, una realtà importante e un patrimonio non solo sportivo ma anche culturale da valorizzare.