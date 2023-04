Coach Di Carlo presenta HDL Nardò – Trapani

È tutto pronto per l’inaspettato e positivo esordio di HDL Nardò alla fase ad orologio del campionato di serie A 2 di basket. Si gioca questa sera alle ore 20.45 a Lecce al Pala San Giuseppe da Copertino. Primo avversario del girone bianco è il Trapani. Le altre componenti sono Chiusi, Agrigento, Rimini e Latina.

La squadra neretina è in emergenza per i tanti infortuni ma Coach Gennaro Di Carlo, presenta la partita con la consapevolezza che i suoi ragazzi daranno il massimo:

“Ci proiettiamo in avanti per giocare la fase ad orologio che potrebbe portarci verso i play off. Sarebbe un altro risultato storico per questo club, non era scontato nemmeno qualificarsi per questo livello e ancora meno fare i play off. Cercheremo di affrontare questa fase nel migliore dei modi preparandoci bene per provare a staccare il biglietto per la fase finale. Trapani è molto ben allenata perché Parente ogni anno è riuscito sempre a fare eccellenti lavori, riuscendo a raggiungere risultati di squadra ma anche migliorando a livello individuale i giocatori a disposizione.

Hanno vissuto una stagione travagliata, un po’ come la nostra, piena di infortuni, ma anche loro sono riusciti a trovare la quadra e adesso hanno realmente una bella faccia. Trapani gioca un basket molto intenso con logiche precise, ha un’identità ben precisa e darà l’anima in campo cercando di legittimare il ruolo da primo della classe.

Dal nostro punto di vista cercheremo di controbattere e vedremo alla fine chi avrà la meglio. Certamente le situazioni che noi viviamo sono complesse però oramai dopo 7 mesi ci siamo abituati tutti, lo menzioniamo per cronaca ma non ci lasceremo minimamente condizionare. I ragazzi si faranno trovare pronti. Mi auguro che sia una bella partita insieme ai tifosi che insieme a noi vogliono vivere questo sogno play off”