“Aprire un pronto soccorso pediatrico”, sindacati all’attacco

LECCE – Il primo Sos è andato a vuoto. Ora parte un nuovo appello. Occorre attivare subito il pronto soccorso pediatrico. A scendere nuovamente in campo è il sindacato FSI – USAE LECCE che denuncia la situazione d’emergenza che si registra al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

“Il personale in servizio – spiega il segretario regionale Francesco Perrone non riesce a garantire la continuità assistenziale relativa all’attività

ordinaria, in quanto è costretto a rispondere anche per l’assistenza dei

servizi ambulatoriali specialistici ed ecografici di Day Hospital”. Di questo passo si mette a rischio l’appropriatezza delle cure e la sicurezza dei lavoratori che svolgendo impropriamente attività provenienti da numerose consulenze ambulatoriali H 24 del Pronto Soccorso del Dea”.

Si parla di numeri da capogiro: 8000 consulenze all’anno. Un dato preoccupante e inquietante allo stesso tempo che non consente di garantire il mantenimento dei Livelli Minimi di Assistenza.

Di qui la richiesta alla Asl Lecce di aprire il Pronto Soccorso Pediatrico,

direttamente presso l’Unità operativa complessa di Pediatria del Vito Fazzi di Lecce. Il sindacato entra nello specifico: “Occorre individuare le relative responsabilità e le voci retributive e/o indennitarie contrattuali dovute per le attività di Pronto Soccorso, vale a dire, l’assunzione di altri 3 3 Medici Pediatri, di almeno 9 Infermieri o Infermieri Pediatrici e di 6 Operatori Socio Sanitari.

Tempo sette giorni e poi, in attesa di risposte concrete da parte della Asl i lavoratori sono pronti a scendere in piazza per protestare