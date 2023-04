Acquistare una casa, i notai pubblicano una guida per i giovani

LECCE – L’acquisto di una casa è una delle operazioni economiche più importanti nella vita di una persona. E’ necessario armarsi di tanta pazienza e soprattutto acquisire un minimo di competenza per fare la scelta più giusta.

Per districarsi tra regole da seguire e pratiche a cui adempiere è nato uno strumento ad hoc, la Guida pratica alla locazione e alla compravendita immobiliare “Casa e Giovani”. La pubblicazione è stata realizzata dal Consiglio nazionale del Notariato e dal Confedilizia, l’associazione dei proprietari di casa. L’obiettivo è quello di accompagnare e orientare le giovani generazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata alle proprie esigenze. Vista la difficile situazione congiunturale i giovani, tuttavia, sono costretti a fare i conti con l’aumento dei tassi bancari.

Fondamentale resta la figura del notaio per essere tutelati e avere suggerimenti utili in questo percorso tra proposte d’acquisto, contratto preliminari, caparra, mutuo, rogito e via discorrendo

La Guida è anche dotata di QR Code che la rende facilmente scaricabile dal sito www.notariato.it e www.confedilizia.it