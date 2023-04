10mila ore di lavoro inesistenti per 73 falsi bracciantii: truffa da 380mila euro

LEVERANO – Circa diecimila giornate lavorative a quanto pare in realtà mai prestate, certificate allo scopo di permettere ai dipendenti l’indebita percezione di disoccupazione, assegni familiari, maternità/malattia, tutte le indennità di natura previdenziale e assistenziale.

Una truffa allo Stato per complessivi 380 mila euro. L’hanno scoperta i finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo, a seguito di un controllo fiscale avviato nei confronti di un’impresa agricola con sede a Leverano. Le fiamme gialle hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria, con l’ipotesi di truffa ai danni dello Stato, il titolare dell’azienda e un consulente del lavoro che, in concorso tra loro, avrebbero falsamente dichiarato, a decorrere dal 2017, l’assunzione di 73 braccianti agricoli, anche loro oggetto di denuncia. Gli accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle hanno consentito di ricostruire il tutto, attraverso l’esame della documentazione amministrativa acquisita presso l’Ente previdenziale, l’audizione di persone informate sui fatti. I sopralluoghi sugli appezzamenti di terreno e i riscontri effettuati dai militari hanno inoltre evidenziato che la ditta in questione era priva di una struttura economica e organizzativa idonea a svolgere l’attività agricola e che la gran parte dei terreni denunciati dalla stessa per l’ottenimento dei benefici risultano non essere mai stati neanche coltivati, se non per modestissime e irrisorie piantagioni di ortaggi.

“Il contrasto alle frodi nei settori previdenziali e assistenziali -sottolinea la Guardia di Finanza- mira a garantire l’effettivo sostegno alle fasce più deboli della popolazione, evitando il dispendio di risorse a beneficio di soggetti non aventi diritto”.