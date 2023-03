Tragico tamponamento sulla Nardò-Avetrana: una vittima

NARDÒ – Tragico tamponamento, in serata, sulla Nardò-Avetrana, ancora teatro di un incidente mortale. Dai primi dati raccolti, una Maseratiavrebbe tamponato una Opel Corsa. Le due auto, in seguito all’impatto, sono schizzate una in aperta campagna, l’altra fuori strada cappottandosi ai margini della carreggiata. Un uomo è deceduto, un altro è ferito ed è stato portato d’urgenza in ambulanza nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno tirato fuori dagli abitacoli gli occupanti delle due vetture, e la Polizia Locale di Nardò impegnata nei rilievi per stabilire la dinamica del drammatico incidente.