Scooter investe ragazzina in viale Grassi

LECCE – Uno scooter ha travolto una ragazzina, che è stata trasportata d’urgenza in ospedale. È successo nel tardo pomeriggio a Lecce, in Viale Grassi. La ferita, una tredicenne, stava camminando insieme a sua madre, quando il ciclomotore l’ha investita. I sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente hanno portato la ragazzina in ospedale in codice rosso, quello che indica il più alto grado di gravità. Dei rilievi per la ricostruzione della dinamica si è occupata la Polizia Locale di Lecce.