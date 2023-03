LECCE – Il lavoro del Lecce è proseguito questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. In vista della gara di campionato in programma lunedì ad Empoli, mister Baroni dovrà fare a meno degli squalificati Maleh e Umtiti.

Assente Pongracic, impegnato in fase fisioterapica e ricondizionamento, mentre Dermaku ha proseguito nel lavoro personalizzato di ricondizionamento. Domani allenamento in programma al Via del Mare.