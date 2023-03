Gendrey: “Uniti per lo stesso obiettivo, a Empoli non sbagliare nulla”

LECCE (di Carmen Tommasi) – Ventisette presenze e un assist con il Lecce in serie A, la convocazione in Nazionale in Under 21 con la sua Francia: per il terzino Valentin Gendrey è un periodo d’oro dal punto di vista personale, ma per lui adesso conta solo l’obiettivo salvezza : “Sono tornato ieri dalla convocazione in Nazionale, un orgoglio. Era un obiettivo personale. Il mister della nazionale è stato colpito dalla fase tattica, abbiamo giocato a 4 come a Lecce e per me è un punto di vantaggio. Ma oggi sono concentrato con il Lecce è oggi penso alle persone due gare”.

La squadra ha lavorato e sta lavorando al meglio per la partita di Empoli: “Noi dobbiamo fare i meno errori possibili ed essere concentrati su tutte le fasi. Essere insieme per prendere punti salvezza”.

Per lui è stato un periodo molto intenso, ma ora è al top: “Mi sento bene e sono concentrato per lunedì”

Lunedì al Castellani al centro della difesa non ci sarà il francese Umtiti, squalificato: “Lui è un giocatore importante per noi, ma quando manca un giocatore. Abbiamo altri. Non mi preoccupa. Siamo”.

Da punto di vista personale il 22enne spera di gare meglio, ma ciò che conta è il gruppo: “Abbiamo fatto quattro sconfitte e ora spero di fare il clean sheet. Se faccio gol è importante, ma voglio punti per la salvezza”.

Infine, un messaggio sui passionali tifosi giallorossi: “Per me i tifosi sono importanti anche quando esco in città. A me piace parlare con loro. Sono sempre con noi ed è molto importante per noi”.