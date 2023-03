Biglietti finiti per Lecce-Napoli. Domani in vendita altri 2500

LECCE – I biglietti per la partita Lecce -Napoli in programma venerdì 7 aprile sono esauriti in ogni ordine di posto.

Lo ha comunicato il club giallorosso. Tagliandi esauriti in meno di tre ore. Domani, però, come accaduto in altre occasioni, a partire dalle ore 12,

saranno messi in vendita fino alla capienza massima autorizzata circa 2.500 posti a ridotta visibilità solitamente inutilizzati (tutti i settori a eccezione del settore Ospiti e Curva Nord).

I biglietti saranno disponibili sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

I minori fino a 6 anni compiuti avranno accesso gratuito (dal compimento

del 7° anno di età è obbligatorio il titolo di accesso). Si ricorda che per effetto della determinazione adottata in data 30 marzo u.s. dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti nella Regione Campania possono acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva S.S.C. Napoli.