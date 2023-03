Scuola e Leo Costruzioni investono nel futuro

LECCE – Prosegue con successo il progetto che coinvolge i futuri geometri dell’Istituto Galilei – Costa – Scarambone, indirizzo ‘Costruzioni, Ambiente e Territorio’ e che vede la stretta collaborazione dell’azienda Leo Costruzioni. Un’iniziativa che nasce dall’esigenza di formare e selezionare personale tecnico specializzato le cui competenze e conoscenze rispecchino i requisiti necessari per farsi strada nel mondo dell’edilizia una volta conseguito il diploma. Una porta spalancata dunque sul mondo del lavoro direttamente da parte di chi negli anni 70 sedeva proprio su quegli stessi banchi. Tre borse di studio per i tre alunni, di ogni anno scolastico, risultati più meritevoli sulla base delle tre valutazioni annuali previste dalla normativa scolastica. Lo scorso 22 Dicembre, si è svolta la prima delle tre premiazioni previste per l’anno scolastico in corso, oggi la seconda tappa alla presenza dei titolari della Leo Costruzioni Spa, Elio, Massimo e Andrea Leo, della Dirigente Scolastica Gabriella Margiotta, e dei referenti del progetto, Patrizia Giannaccari e Giuseppe Politano.