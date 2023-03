Isole ecologiche, un nuovo Ccr e tariffazione puntuale, 3 milioni di finanziamento dal Pnrr

LECCE – Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato nella giornata di oggi la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento relativa Al bando sull’economia circolare, che finanzia interventi di miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, vede la città di Lecce ottenere un finanziamento complessivo di 3.073.348 di euro, con quattro proposte finanziate.

“Grazie a queste nuove attrezzature tecnologiche possiamo portare il nostro sistema di raccolta differenziata e tassazione sui rifiuti a compiere un salto di qualità decisivo verso i migliori standard nazionali – dichiara il sindaco di Lecce Carlo Salvemini – la tariffazione puntuale, che premia i comportamenti virtuosi di chi differenzia, e il sistema delle isole ecologiche, che consentono di conferire in maniera differenziata e ordinata i rifiuti anche al di fuori della raccolta porta a porta offriranno a Lecce la possibilità di migliorare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata”. Finanziato con 559.068 euro il nuovo centro comunale di raccolta in Via Belloluogo.

Finanziati due diversi progetti che andranno disegnare la nuova rete delle isole ecologiche in città. Finanziato con 997.555 euro anche il progetto per la creazione del Sistema integrato di governance del territorio con l’implementazione di strumentazione hardware, software per applicazioni specifiche per la tariffa puntuale della Tari e l’acquisto di attrezzature di raccolta dei rifiuti dotate di chip identificativi dell’utenza.