NB Brindisi: momento d’oro. Domenica esame di maturità a Tortona

Happy Casa Brindisi sta vivendo il suo momento d’oro e domenica farà visita alla terza forza del campionato, la Bertram Tortona. Dopo la settima vittoria in otto gare, ottenuta in casa con Treviso, adesso la truppa di Vitucci è chiamata a fare una prestazione importante sui legni del PalaFerraris di Casale Monferrato.

Il girone di ritorno della Stella del Sud è iniziato in modo completamente diverso rispetto alla prima parte del torneo in cui è arrivata l’eliminazione dalla Fiba Europe Cup e poi la mancata qualificazione alle Final Eight. Dopo l’arrivo di Lamb e il recupero di Harrison, si sono rigenerati anche Perkins e gli altri e la squadra è diventata un rullo compressore che si accende molto spesso nel secondo tempo delle gare non lasciando scampo agli avversari.

Con 26 punti in classifica, così come Varese, i biancazzurri sono tra quinta e sesta posizione. Proprio guardando la classifica e vedendo Tortona con 32 punti, alle spalle delle prime due che sono Virtus Bologna con 38 Milano con 34, è semplice capire che questo è un esame di maturità per la New Basket Brindisi. Con palla a due alle ore 16, per gli amanti del basket, sarà una domenica pomeriggio da vivere minuto dopo minuto.

Intanto la società di Contrada Masseriola ieri, rappresentata dal coach Frank Vitucci e da Joonas Riisma, ha fatto visita ai ragazzi delle scuole medie dell’Istituto Comprensivo Corigliano, Melpignano e Castrignano, nel palazzetto di Corigliano; è stato un bel momento di condivisione incentrato sui veri valori e principi dello sport e di sano divertimento per i ragazzi che con Riisma hanno anche giocato al basket.