Il Taranto sfiderà un Crotone già proiettato ai play off

LECCE – Tre risultati utili consecutivi per dare sempre più fiato ad una salvezza alla portata del Taranto. A quattro giornate dal termine la squadra rossoblu vede il traguardo di una stagione non semplice, durante la quale ha anche accarezzato (forse anche più di una carezza) un piazzamento play off. Che a dire la verità è lì, a un passo. Meno due dal decimo posto, ma tre squadre da mettere dietro a tre turni dal termine.

Meglio guardare nello specchietto retrovisore e non alzare il piede dall’acceleratore. Conservare un posto nel campionato di C è molto importante per continuare poi a seminare in vista della prossima stagione.

Una città come Taranto merita altre piazze, altri campionati, ma adesso è il momento di fare quadrato e assicurarsi un posto in un torneo che il Catanzaro ha stradominato vincendo il confronto con il Crotone compagine corregionale e prossimo avversario del Taranto.

Un Crotone che già pensa ai play off. Il secondo posto è blindato, i pitagorici non sono più raggiungibili e possono iniziare a curare la fase post stagione regolare, lunga ed estenuante che ha come obiettivo la promozione in B dalla porta secondaria.

Il Taranto a Crotone potrebbe fissare un tassello importante in chiave salvezza.

Intanto il giudice sportivo ha fatto scattare la diffida per il difensore Antonio Ferrara.

Pubblicate, intanto, le designazioni per la quart’ultima giornata. Allo Scida, Crotone-Taranto sarà arbitrata da Pezzopane di L’Aquila.



Per la giornata 17 del girone di ritorno, A seguito degli accordi intercorsi tra le società interessate, la Lega ha disposto il cambio d’orario per le seguenti gare:

AVELLINO – TURRIS Sabato Ore 17.30

CROTONE – AUDACE CERIGNOLA Sabato Ore 14.30

FOGGIA – GIUGLIANO Sabato Ore 17.30

JUVE STABIA – FIDELIS ANDRIA Sabato Ore 17.30

LATINA – GELBISON Sabato Ore 14.30

TARANTO – PESCARA Sabato Ore 14.30