Gargiulo, Prisma Taranto: “Abbiamo sempre giocato una buona pallavolo”

Giovanni Gargiulo centrale di Gioiella Prisma Taranto, sorridente e rilassato, parla della stagione regolare appena conclusa con la salvezza in tasca e lo fa dopo la vittoria con Padova nei play off per il quinto posto che ha portato in parità le tre contendenti del girone, Cisterna, Padova e appunto Taranto in parità.

E con Padova nonostante le tante assenze e le basse motivazioni perché l’obiettivo era la salvezza già raggiunta, Prisma Taranto ha brillato di fronte al proprio pubblico vincendo per tre a zero e Gargiulo, più rilassato, ne parla qualche giorno dopo:

“È stata una bella partita, le motivazioni bisogna trovarle, ogni volta che scendiamo in campo noi cerchiamo di fare il meglio e in questo caso abbiamo giocato una buona pallavolo nonostante un ritmo di allenamento un po’ più basso perché qualche giocatore è andato via, qualcuno aveva problemi fisici, ma questo è normale a fine stagione, e nonostante avessimo giocatori fuori ruolo, Alletti come banda ad esempio. Siamo come contenti di come è andata e per aver fatto vedere al pubblico che ci teniamo sempre.

È stata una stagione in cui, adesso si può dire perché abbiamo finito, nulla è andato come doveva andare, un sacco di problemi fisici, abbiamo perso giocatori per strada, e abbiamo sempre dovuto fare sempre un qualcosina in più, siamo contentissimi del risultato, ci siamo salvati, e nonostante i problemi abbiamo giocato bene, abbiamo sempre giocato una buona pallavolo”