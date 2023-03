Empoli – Lecce arbitra Fabbri di Ravenna

La gara Empoli – Lecce in programma lunedì alle 18:30, valida per la 28^ giornata del campionato di serie A sarà arbitrata da Michael Fabbri di Ravenna. I suoi assistenti saranno Fabiano Preti di Mantova e Marcello Rossi di Biella e come IV ci sarà Manuel Volpi di Arezzo. In sala video invece al VAR ci sarà Federico La Penna di Roma 1 e come assistente VAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

Ecco tutte le designazioni arbitrali della 28^ giornata della serie A:

CREMONESE – ATALANTA Sabato 01/04 h. 15.00

MARINELLI

SCATRAGLI – LAUDATO

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

INTER – FIORENTINA Sabato 01/04 h. 18.00

MARESCA

COLAROSSI – CAPALDO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

JUVENTUS – H. VERONA Sabato 01/04 h. 20.45

MARCHETTI

DI IORIO – DI GIOIA

IV: GHERSINI

VAR: VALERI

AVAR: GIUA

BOLOGNA – UDINESE h. 12.30

FERRIERI CAPUTI

BINDONI – SCARPA

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

MONZA – LAZIO h. 15.00

MARCENARO

MOKHTAR – PALERMO

IV: MASSA

VAR: PAIRETTO

AVAR: BANTI

SPEZIA – SALERNITANA h. 15.00

ORSATO

CARBONE – TEGONI

IV: ZUFFERLI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI BELLO

ROMA – SAMPDORIA h. 18.00

IRRATI

ZINGARELLI – ROCCA

IV: MANGANIELLO

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO

NAPOLI – MILAN h. 20.45

RAPUANO

GIALLATINI – PERROTTI

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LA PENNA

EMPOLI – LECCE Lunedì 03/04 h. 18.30

FABBRI

PRETI – ROSSI M.

IV: VOLPI

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI

SASSUOLO – TORINO Lunedì 03/04 h. 20.45

PEZZUTO

PAGLIARDINI – LONGO F.

IV: SACCHI

VAR: BANTI

AVAR: MAGGIONI