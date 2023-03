Elezioni, Polimeno sfida il sindaco uscente Rizzello

SPONGANO – Il professor Mauro Polimeno, è il candidato Sindaco di Spongano dell’area civica moderata. Il nodo è stato sciolto. L’ufficializzazione è arrivata in queste ore al termine di un sereno dibattito. La compagine si presenta unitaria, quasi totalmente rinnovata, che si avvale, tra gli altri, dei consiglieri comunali uscenti Fernando Scarciglia e Vincenzo Tarantino con l’innesto di energie nuove. Mauro Polimeno è attualmente Preside del Liceo “G.Stampacchia” di Tricase, componente dei nuclei regionali di valutazione dei Dirigenti scolastici, dottore commercialista e revisore contabile, con un breve passato da assessore esterno.

“Ho accettato di partecipare – ha dichiarato Mauro Polimeno in un comunicato indirizzato ai suoi concittadini – alla campagna elettorale candidandomi alla carica di Sindaco con spirito di servizio e per l’amore che mi lega al nostro paese. Non è stata una decisione facile, ma sono fermamente convinto che ognuno di noi, appena si presenta l’occasione e nel limite delle proprie possibilità , debba rendersi parte attiva nella vita politica cittadina contribuendo e partecipando alle scelte che condizioneranno le sorti del nostro paese e dei nostri concittadini , in particolar modo delle future generazioni”.

Insomma, le fibrillazioni passate che hanno contraddistinto l’area di centrodestra sembrano oramai accantonate.

Polimeno punta a coinvolgere le realtà provenienti dal mondo politico, sindacale, civico, dell’associazionismo, del volontariato, delle imprese , perché – dice – “solo con la collaborazione di tutti si potrà amministrare adeguatamente il nostro paese. Si tratta di iniziare un nuovo percorso, dando seguito ad un’idea cardine del nostro gruppo che si riassume nel concetto di Amministrazione condivisa, con il difficile intento di portare benessere e vedere il nostro paese rinascere”.

Mauro Polimeno dovrà vedersela con Gigi Rizzello, sindaco uscente sostenuto da una lista civica, che punta a centrare il bis dopo il primo mandato elettorale. Al suo fianco potrà contare ancora una volta sul partito democratico, guidato dal segretario Vittorio Alemanno.

Insomma, si preannuncia una sfida a due nel comune del Basso Salento, a un mese e mezzo circa dal test elettorale.