Prisma Taranto, Alletti pensa positivo

Dopo aver ottenuto la salvezza in Superlega per Gioiella Prisma Taranto, che aveva già annunciato di non prolungare il contratto di coach Vincenzo Di Pinto, il mini torneo dei play off 5° posto sarebbe dovuto essere soltanto un modo di congedarsi dal proprio pubblico mettendo in mostra gli atleti che durante la stagione hanno giocato meno.

Ma non è stato così perché i rossoblù, dopo aver perso a Cisterna, si sono rilanciati vincendo prepotentemente in casa con Padova e portando la classifica in perfetta parità.

Uno dei protagonisti protagonisti del secco 3 a 0 ai patavini è stato Aimone Alletti schierato da schiacciatore. Un ruolo inedito per lui:

“A Taranto sto sperimentando tutto, due anni fa palleggiatore, quest’anno banda, ho dei ragazzi che mi permettono di divertirmi; è andata bene, anzi abbiamo affrontato la gara con la testa giusta ed ho visto i ragazzi giovani molto determinati, è la loro occasione per farsi vedere.

Adesso avremo una partita in casa con Cisterna e poi andremo a Padova – ha affermato Alletti – e continueremo a fare quello che abbiamo fatto fin qua, cercheremo di divertici impegnandoci, dando la possibiltià a chi giocato meno di mettersi in mostra perché è giusto così visto che si sono sacrificati per tutto l’anno in palestra per tenere alto il livello dell’allenamento. Quel che salterà fuori lo vedremo tra due settimane”.

Dunque appuntamento sabato 8 aprile al PalaMazzola alle 18 per il match di ritorno contro la Top Volley Cisterna e quel che accadrà lo scopriremo.