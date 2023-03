Lecce, super Colombo vestito d’azzurro

LECCE – (t.d.g.) Super Colombo. L’attaccante torna a Lecce molto carico dopo la doppietta realizzata con l’Under 21, lunedì sera a Reggio Calabria contro l’Ucraina.

Un’ottima prova dell’attaccante del Lecce che con i suoi due gol ha permesso alla Nazionale di Nicolato di conquistare la vittoria.

Gli azzurrini si sono schierati con il 3-5-2 e Colombo ha giocato in coppia con Cancellieri. Il centravanti del Lecce ha segnato un gol di destro, che non è il suo piede, e uno di testa.

Colombo, oltre ai gol, ha lavorato molto per la squadra sacrificandosi in un lavoro di cucitura tra i reparti. Come a Lecce. Non bisogna dimenticare, però, che in Nazionale Colombo gioca con un 3-5-2 e quindi con un compagno di reparto più vicino. Prestazione, quella del giallorosso, che farà riflettere in casa Lecce dove spesso l’attaccante resta isolato e laterali esterni offensivi fermati al confine della zona d’attacco

Una prova, comunque, quella in maglia azzurra , che è più di un segnale lanciato al tecnico Baroni in vista della trasferta sul campo dell’Empoli.

Da domani l’allenatore giallorosso inizierà a lavorare in vista della trasferta contro i toscani. E lo farà proprio partendo da Colombo.

La doppietta con la maglia azzurra è un’iniezione di fiducia per un attaccante di 21 anni, festeggiati venti giorni fa, che sta disputando il suo primo campionato di Serie A e che ha segnato 4 gol, l’ultimo il 4 gennaio scorso contro la Lazio.