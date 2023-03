Lecce, attacco da valutare. Difesa e centrocampo ok

LECCE – È tempo di pensare al Lecce che affronterà l’Empoli, lunedì prossimo al Castellani, alle ore 18:30.

Intanto i giocatori impegnati con le varie nazionali sono tutti in fase di rientro. Gli ultimi saranno Ceesay e Gendrey.

L’attaccante con il Gambia impegnato in serata contro il Mali. Il difensore francese, invece, impeganto con la nazionale transalpina contro la Spagna.

Se non mercoledì, da giovedì anche Ceesay e Gendrey saranno di nuovo in gruppo per preparare la seconda trasferta consecutiva.

contro gli azzurri toscani Baroni dovrà rinunciare agli squalificati Umtiti e Maleh. Entrambi diffidati, i due calciatori sono stati ammoniti contro la Fiorentina e pertanto dovranno saltare la sfida con l’Empoli. Una gara importante per entrambe le squadre. Reduci, sia la compagine leccese che quella empolese, da quattro sconfitte consecutive.

Sia Baroni che Zanetti puntano alla vittoria per mettere definitivamente alle spalle la crisi di risultati e fare un bel passo avanti verso il traguardo salvezza.

In casa Lecce Baroni individuerà i sostituti di Umtiti e Maleh. Al posto del francese, di proprietà del Barcellona, Baroni ha tre calciatori da valutare, a partire da Tuia. Il difensore, tra gli artefici della promozione in Serie A, nella passata stagione ha collezionato 19 presenze e segnato un gol. In questa stagione ha esordito al Maradona contro il Napoli e ha giocato pure quella successiva a Torino, contro i granata. Poi si è rivisto dopo 13 giornate contro il Verona, nei minuti finali.

E, infine, tre partite di fila, dal primo minuto, contro Atalanta, Sassuolo e Inter. Potrebbe toccare di nuovo a lui, che non è l’ultimo arrivato, il cui contributo per questo tipo di partite sarà sicuramente utile.

A centrocampo, invece, l’allenatore giallorosso dovrebbe confermare la consueta linea mediana formata da Hjulmand ai cui lati agiranno Blin e Gonzalez.

Se da una parte le scelte sembrano scontate, dall’altra saranno due pedine in meno, Umtiti e Maleh, che Baroni non potrà utilizzare in partita. Diminuiscono, pertanto, le scelte che Baroni potrà fare in corsa.

E per finire anche in attacco le scelte sembrano scontate, almeno sulle corsie esterne con Strefezza e Di Francesco ai lati di uno tra Colombo e Ceesay.

Almeno inizialmente il modulo sarà il solito: 4-3-3, ma a partita in corso si potrebbe virare su altre situazioni attuate sporadicamente dall’allenatore.