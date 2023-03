HDL Nardò, ottimo lavoro di coach Di Carlo e spazio ai giovani

Questa stagione sportiva per HDL Nardò può essere considerato storica e al momento unica perché la società neretina ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la salvezza in serie A 2 e non solo perché adesso giocherà la fase ad orologio e può ambire addirittura ai play off. Risultati insperati in un piccolo centro che denotano però la grande capacità organizzative e le grande competenze della società guidata dal presidente Barbetta.

A Udine, dove è arrivata una sconfitta, c’è stato l’ultimo atto della stagione regolare ma nessuna delle due squadre aveva bisogno di punti, e dunque coach Di Carlo ha schierato un quintetto iniziale inedito e ha dato spazio ai giovani Baccassino e Buscicchio che hanno risposto alla grande. Proprio il coach ne ha parlato nella sala stampa del Pala Carnera al termine della gara:

“Vorrei porre l’attenzione soprattutto sui ragazzi che sono scesi in campo che secondo me hanno hanno giocato con grande orgoglio e grande etica cercando di dare il meglio. Abbiamo giocato con due under 19 per quasi tutta la gara in campo. Era una partita dai contenuti di classifica, molto relativi ma abbiamo cercato di onorare questo impegno. Adesso finisce la regular season e ci tuffiamo nell’impegno della seconda fase che è la seconda fase ad orologio dove cercheremo di qualificarci per i play off che sarebbe un risultato storico per noi di Nardò. Mi faccio un in bocca al lupo anche a me stesso per cercare di finire la stagione nel migliore dei modi”.