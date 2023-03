Happy Casa Brindisi, Vitucci: “un piacere allenare un gruppo che si diverte”

BRINDISI – Coccola il gruppo coach Frank Vitucci dopo la vittoria della Happy Casa Brindisi contro Treviso. La prestazione di domenica sera, davanti ad un PalaPentassuglia ancora una volta gremito, narra di un 107-84 di fatto senza storia.

L’equilibrio è durato di fatto un solo quarto, quando il tabellone segnava il punteggio di 22 a 21. Poi non c’è stata più storia: la Stella del Sud ha domato un Treviso che era reduce da un buon momento di forma. La chiave del successo una difesa alta, le ottime percentuali al tiro, ma soprattutto un gioco corale che è stato puro piacere per i tifosi.

La forza del gruppo è racchiusa tutta nei sette giocatori mandati in doppia cifra: dai 16 punti di Perkins fino ai 10 di Mascolo ed Harrison.

Al termine della sfida, Vitucci ha esaltato “un lavoro collettivo importante. Buona la difesa nella parte centrale, altro passo in avanti rispetto all’ultima partita, è un piacere allenarli e vederli giocare insieme con questo spirito e voglia di vincere. Sono contento per i ragazzi ci tengono molto e si divertono lavorando con determinazione. Faremo il possibile per raggiungere i nostri obiettivi in questo ambiente carico di energia positiva dal pubblico al campo”, ha commentato il mister nell’immediato dopo gara.

Il successo contro Treviso vale così il quinto posto in classifica, con 26 punti, al pari di Varese.

Domenica un vero e proprio esame di maturità per la New Basket: in programma c’è la trasferta sul campo di Tortona, terza forza del campionato. Sbancare il PalaFerraris è ora il sogno di tutti i tifosi.