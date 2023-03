Calabro, contento dei suoi ragazzi si proietta a Pescara

Due schiaffi secchi, Solcia e Patierno, due colpi ben assestati e la Virtus Francavilla ha messo giù il Monopoli. Una vittoria importante che inizia a dare lustro all’ottimo lavoro di Antonio Calabro e della società del presidente Antonio Magri. Dopo un girone d’andata disputato in affanno con un singhiozzo di risultati a tratti preoccupante, nel girone di ritorno gli imperiali hanno iniziato a correre e adesso sono in piena zona play off e nel prossimo turno faranno visita al Pescara terzo in classifica con 56 punti.

L’allenatore salentino ha voluto fare i complimenti ai suoi ragazzi, al termine della gara vinta domenica con i biancoverdi, proiettandosi alla prossima partita:

“Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una grande gara, è stata la gara che io avevo chiesto di fare, animati da uno spirito importante che va mantenuto. La gara era importante per due fattori: uno per dare ai tifosi una soddisfazione, dopo quello che era successo la domenica prima e l’altro perché ci ha permesso di scalare cinque posizioni, dal dodicesimo posto al settimo posto. E considerando le vicissitudini e le problematiche che abbiamo avuto nel girone di andata, va benissimo così; oggi abbiamo 7 punti in più rispetto al girone di andata e adesso cerchiamo di non perderli a Pescara, perché all’andata abbiamo preso tre punti e quindi vediamo cosa succederà”.