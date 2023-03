Spese Distretto Sanitario “fuori controllo”: la denuncia della CISL

GAGLIANO DEL CAPO – La sede oggetto della controversia è il Distretto di Gagliano del Capo.

La Cisl assistita dall’Avv. Alfredo Coluccia, si è rivolta al Tribunale per lamentare il mancato rispetto degli accordi aziendali che prevedono la convocazione di tutte le OOSS per concordare le modalità di utilizzo dei fondi destinati al lavoro straordinario, che sono limitati e che devono essere equamente distribuiti tra i dipendenti, con limiti espressamente previsti dalla normativa, dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali stessi. Nel distretto di Gagliano il lavoro straordinario sarebbe stato invece attribuito senza la dovuta concertazione e aver concordato alcun criterio, dunque in maniera arbitraria, e si giunge a superare ogni limite normativo e di Budget.

“Solo dopo tempo e a seguito di diffide e richieste di accesso agli atti, – è quanto dichiara la Cisl – i dati sono stati forniti dalla Direzione Generale nel corrente mese di marzo, e hanno messo allo scoperto una situazione assurda e paradossale, che il Sindacato sta esaminando attentamente.

Solo per fare un esempio, la mancanza assoluta di verifica e controlli ha

consentito l’assegnazione e la liquidazione ad un singolo dipendente, peraltro del ruolo amministrativo, di oltre 1000 ore di straordinario nel solo anno 2021, mentre i contratti collettivi e aziendali prevedono che il limite massimo Individuale non possa superare le 180 ore e di 250 solo con speciale autorizzazione della Direzione Generale della Asl”.

Il paradosso – è la denuncia dell’organizzazione sindacale – è che, al personale, che ha effettuato le Prestazioni aggiuntive Vaccinali con tariffe concordate e ben superiori a quelle dello straordinario, in

quanto prestazioni aggiuntive finanziate dalla Regione Puglia, a tutt’oggi non sono state interamente pagate tanto che, alcuni di loro sono ricorsi al Tribunale del Lavoro per il riconoscimento del titolo mentre, invece, la ASL provvedeva a remunerare ad un solo dipendente amministrativo oltre 1000 ore per un corrispettivo di circa €. 14.500,00.