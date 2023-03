Lecce, due giorni liberi poi partirà la missione Empoli

LECCE – In molti si chiedono se la settimana di sosta del campionato ha fatto bene al Lecce di Baroni oppure no. Ovviamente come sempre sarà il campo a svelarlo.

La squadra giallorossa che ha lavorato a ranghi ridotti per le numerose assenze dovute agli impegni nazionali riprenderà da Empoli; e sarà uno scontro diretto per la salvezza.

La formazione toscana così come il Lecce viene da quattro sconfitte consecutive ed ha un punto più in classifica. Vincere per i giallorossi significherebbe fare un bel salto in avanti che potrebbe diventare una pietra miliare sull’attuale campionato di serie A in prospettiva salvezza.

Ovviamente, però, il dato da tenere presente, oltre la gara di Empoli è quello che riguarda le prestazioni casalinghe dove finora la squadra giallorossa ha ottenuto solo 12 dei 27 punti totali, frutto delle vittorie con Atalanta e Lazio ma anche di 6 pareggi e 5 sconfitte.

Ed è proprio al Via del Mare che la media punti deve migliorare, perché ogni traguardo passa sempre dal proprio fortino.

Fino alla fine della stagione saranno altre 6 le gare che la squadra di Baroni giocherà al Via del Mare, rispettivamente con Napoli, Sampdoria, Udinese, Verona, Spezia e Bologna. Ed è semplice notare che 3 di queste 6 partite sono dei veri e propri scontri diretti: Sampdoria, Verona e Spezia sono tre avversari da battere in uno stadio con un pubblico eccezionale che è sempre il dodicesimo uomo in campo.

Inutile fare calcoli matematici complicati per capire che la salvezza è ad un passo ma sarà un passo faticoso e insidioso che bisognerà fare in casa, di fronte al proprio pubblico. Ovviamente la prossima partita in trasferta con l’Empoli è importantissima, sarà basilare non perdere per cancellare le quattro sconfitte consecutive, il resto si vedrà strada facendo.

Dopo il test in famiglia con la squadra primavera terminato sei a zero con i gol di Gonzalez e Di Francesco nel primo tempo e la tripletta di Strefezza e la rete di Cassandro nel secondo tempo, mister Baroni ha concesso due giorni liberi.

Si torna in campo mercoledì per riprendere la preparazione e nel mirino ci sarà l’Empoli.