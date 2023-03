LECCE – “La prevenzione uguale per tutti” è il titolo dell’incontro. Una frase sovrapponibile a quella “La legge è uguale per tutti” che troviamo nelle aule dei tribunali. Perché la prevenzione dovrebbe essere una regola per autotutelarci.

L’associazione “Anna e Valter” ha organizzato l’evento con LILT, Lega italiana per la lotta ai tumori, invitando sul palco delle officine Cantelmo ospiti illustri: gli oncologi Caterina Accettura e Giuseppe Serravezza, la biologa nutrizionista Alice De Benedetto, la psicologa Silvia Errico e due testimonial, due pazienti che, generosamente, portano il racconto delle loro esperienze: Pamela Errico e la scrittrice Manuela Giannone, che ha affidato appunto alla sua scrittura ironica e brillante la sua storia, letta dall’attrice Chiara Saurio.

Lo stesso tema, tanti punti di vista diversi.