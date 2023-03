Per la Virtus Francavilla pronto riscatto: vittoria contro il Monopoli

La Virtus Francavilla cancella il derby contro il Taranto e vince quello contro il Monopoli. Le reti di Solcia e Patierno, nella prima frazione di gioco, consegnano il successo alla formazione di Calabro.

La Virtus Francavilla è scesa in campo con Romagnoli in porta: Solcia, Minelli e Caporale in difesa; Pierno, Risolo, Macca e Cisco a centrocampo; Maiorino e Murilo dietro alla punta Patierno. Il Monopoli Vettorel tra i pali; De Santis, Mule e Bizzotto in difesa; Viteritti, Hamlili, Vassallo, Buissaglia e Radicchio a centrocampo; Manzari e Starita in attacco.

Parte molto bene la squadra di Calabro che dopo un paio di buone occasioni sblocca subito la gara. Al 15° Maiorino su corner imbecca Solcia che impatta di testa e non lascia scampo a Vettorel.

Gli mperiali continuano ad attaccare e trovano il raddoppio con Patierno al 39°: scambio con Maiorino che lo serve al centro dell’area e il bomber di Bitonto con precisione chirurgica la mette all’angolino dove Vettorel non può arrivarci.

Nei minuti di recupero c’è la reazione dei biancoverdi che potrebbero accorciare le distanze con Radicchio ma Romagnoli respinge con i piedi.

Nel secondo tempo Virtus Francavilla subito vicina al tris: Cisco dialoga con Patierno, poi se ne va sulla destra e dal fondo serve ancora Patierno che calcia di destro ma Vettorel si supera e dice di no.

I padroni di casa amministrano in modo intelligente e portano a casa tre punti d’oro agganciando a 45 lunghezze al settimo posto proprio il Monopoli e, a quattro giornate dalla fine, consolidano la zona play off, archiviando la sconfitta col Taranto con una prova convincente.