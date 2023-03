“Parlare col cuore”: l’incontro dell’UCSI a Lecce

“Parlare col cuore. «Secondo verità nella carità» “: è questo l’invito che Papa Francesco ha lanciato in occasione della 58° Giornata mondiale delle comunicazioni sociali e che è stato rinnovato durante l’incontro regionale dell’Ucsi Puglia.

Ad accogliere l’appuntamento dell’Unione Cattolica della stampa italiana è stato il monastero delle benedettine.

Un appello esteso a chiunque lavori nell’ambito della comunicazione e del giornalismo, non solo ai professionisti cattolici ma anche a quelli laici. L’incontro è stato anche occasione per parlare di comunicazione sociale, etica e nel rispetto di tutti e sull’uso responsabile dei mass media come veicolo di pensieri e idee.

L’iniziativa è nata anche grazie all’idea di un giovane, Simone, e di suor Luciana, che ha raccontato il suo intenso rapporto con la radio e con il mondo della comunicazione.