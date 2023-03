Lecce, sei gol alla Primavera. Tripletta di Strefezza

LECCE – Sei gol del Lecce alla squadra Primavera nell’amichevole disputata al Via del Mare davanti a un centinaio di spettatori. Presenti pure il Presidente Sticchi Damiani, il direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera.

Entrambe le squadre erano rimaneggiate a causa delle assenze dei tanti nazionali.

Assenti pure Umtiti, Blin e Oudin in permesso.

Il tecnico Baroni ha fatto disputare due tempi da quaranta minuti.

Nel primo tempo ha schierato Bleve in porta; Cassandro, Romagnoli, Tuia e Ceccaroni in difesa; Gonzalez, Askildsen e Maleh a centrocampo; Strefezza, Di Francesco e Pezzella in attacco.

Nella prima frazione di gioco a segno Gonzalez e Di Francesco. Askildsen ha colpito due pali con un solo tiro sfiorando il gol al 7′.

Nella ripresa in rete Strefezza, tripletta per l’italo brasiliano e Cassandro. Vicino al gol anche Pezzella che ha colpito un palo al 5′.

Al 13′ Maleh è uscito per infortunio. La squadra si è schierata con il 4-2-3-1 con Strefezza alle spalle di Di Francesco che è arretrato sulla linea dei trequartisti quando è uscito Strefezza e Baschirotto ha giocato centravanti.