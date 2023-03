HDL Nardò schiera i giovani, buona prestazione ma perde a Udine

HDL Nardò nell’ultima giornata del girone rosso del campionato di serie A 2, senza più nulla da chiedere, a Udine schiera i giovani e seppur il risultato finale non è favorevole, può dirsi soddisfatta della prova dei ragazzi.

Coach Di Carlo schiera un quintetto iniziale inedito con Baccassino, Buscicchio, Donda, La Torre, Zugno e prova dunque una banda di under in previsione anche della Fase a Orologio, visto gli innumerevoli infortuni.

Il primo tempo è abbastanza equilibrato e termina 46-42 per i padroni di casa. Al rientro però Udine fa valere l’esperienza dei giocatori in campo e prova a prendere il largo. Il Toro tiene bene ma non può non perdere col quotato avversario. Vince Udine 104-83 ma Nardò esce a testa alta dal campo.

Buone le prestazioni di La Torre, 26 punti per lui, Zugno 23 punti, Donda 14, Baccassino 13.

Campionato finito, salvezza acquisita. Adesso qualche giorno di riposo prima di tornare in palestra per preparare la seconda fase con la speranza di raggiungere i play off.